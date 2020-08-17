17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı
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17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler 21. yılında dualarla anıldı
17.08.2020 01:12 | Son Güncelleme: 17.08.2020 01:16

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl dönümü sebebiyle Demokrasi Meydanı'nda hayatını kaybeden vatandaşları anma programı düzenlendi. Gerçekleştirilen programa Sakarya Vali Yardımcısı Erdoğan Ülker, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Depremin 21. Yılında o kadar hafızalarımızda deprem gecesi diri bir şekilde var ki sanki dün olmuş gibi geliyor bize. Çünkü depremden bahsedildiği her an biz o 21 yıl önceki geceye gidiyoruz ve o sahne adeta gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı bir çok ailede ve her birimizde. Allah bir daha o türden acılar hiç birimize yaşatmaz inşallah. Gerçekten öyle bir tablo vardı ki Sakarya'da, bir daha asla kendine gelemeyecek ve bu acıyı bir daha asla aklımızdan çıkartamayacak, belki normal bir yaşam bundan sonra süremeyeceğiz dedirten bir geceydi o gece. Ama çok şükür geldiğimiz noktada Sakaryamız toparlandı, yaralar sarıldı. Gerçekten şehir güzelleşti, marka şehirler arasında yer alıyor adeta ve marka şehir olma noktasında çok önemli mesafeler kat etmiş gibi gözüküyor. Ama tabii o gece canlarımız gitti ve onların geri gelmesi bir daha mümkün değil. Dileriz ki bu şehirde çok düzenli bir şehircilik anlayışı ve depreme dayanıklı yapılarla insanlar yeni binaları kursunlar, yapsınlar ve o canlar tekrar gitmesin. Deprem elbette olacak bir gün belki. Ama biz depreme dayanıklı şehir inşa edebiliriz. Evlerimizi dükkanlarımızı, iş yerlerimizi o türden depreme dayanıklı bir hale getirebiliriz ve o canlarımız bir daha gitmez. Diliyorum ki insanlar o hassasiyetler içerisinde davranasınlar. Binaları da o depremin olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak kursunlar, inşa etsinler ki canlarımız yanmasın. Ben bütün deprem şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. O canlarımızın yakınlarına da Cenab-ı Allah'tan başsağlığı ve sabır niyaz ediyorum. Rabbim bir daha o türden acıları o türden vahim tabloları bizlere, milletimize göstermesin diye dua etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Programda hayatını kaybeden vatandaşlar için Kuran- Kerim tilaveti yapıldı, ilahiler söylenerek dualar edildi. Depremle ilgili izletilen sinevizyon gösterimiyle birlikte geçmişe dönen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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