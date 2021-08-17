17 Ağustos Depremi'nin 22. Yıl Dönümünde Deprem Şehitleri Anıldı
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17 Ağustos Depremi'nin 22. Yıl Dönümünde Deprem Şehitleri Anıldı

17 Ağustos Depremi'nin 22. Yıl Dönümünde Deprem Şehitleri Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Muammer EROL, 22 Yıl önce meydana gelen ve tüm Marmara bölgesini etkileyen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yılı Yıldönümü Münasebetiyle 17 Ağustos Deprem anıtında düzenlenen Deprem Şehitlerini Anma Programına katıldı.

Valimiz Muammer EROL, 22 Yıl önce meydana gelen ve tüm Marmara bölgesini etkileyen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 22. yılı Yıldönümü Münasebetiyle 17 Ağustos Deprem anıtında düzenlenen Deprem Şehitlerini Anma Programına katıldı. Programa; Valimiz Muammer EROL'un yanı sıra AK PARTİ Milletvekili Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ, AK PARTİ Milletvekili Meliha AKYOL, Yalova Belediye Başkan V. Mustafa TUTUK, İl Emniyet Müdürü Göksel TOPALOĞLU, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa BAKÇEPINAR, İl Genel Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL, Siyasi Partilerin Temsilcileri, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Program kapsamında, Valimiz Muammer EROL ve beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanından Gazipaşa Caddesi üzerinden, Deprem Anıtı'na kadar sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Deprem anıtında 17 Ağustos 1999 depreminde vefat edenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Valimiz Muammer EROL ve beraberindekiler deprem zamanında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdiler. Anma programı İl Müftülüğümüz tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından saat 03. 02'yi gösterdiğinde Valimiz Muammer EROL, beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşlarımız depremde hayatını kaybedenler için dua ettiler.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Habermetre

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