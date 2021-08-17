17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
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17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

17 Ağustos Depremi'nde Avcılar'da yıkılan 28 binanın enkazında hayatını kaybeden 246 kişi, felaketin 22'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat olan 03.02'de anıldı.

17 Ağustos Depremi'nde Avcılar'da yıkılan 28 binanın enkazında hayatını kaybeden 246 kişi, felaketin 22'nci yıldönümünde depremin meydana geldiği saat olan 03.02'de anıldı.

Avcılar Kent Konseyi'nin Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde düzenlediği anma töreninde, 17 Ağustos Depremi'nde Avcılar'da ölen 246 kişinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, 22 yıldan bu yana aynı yerde aynı dileklerde bulunduklarını ve bir daha benzer acıların yaşanmaması için sağlam yapılara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

CHP Milletvekili Özgür Karabat da, yerel ve merkezi yönetimin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise 2029'a kadar ilçede sağlam olmayan yapı bırakmama sözünü verdiklerini söyledi.

Depremde, kız kardeşi Gülten'i kaybeden Şehnaz Çelik de, o günkü acının hala taze olduğunu vurguladı.

Törene katılanlar anıta karanfiller bırakıp, dua etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI
17 AĞUSTOS DEPREMİ'NDE AVCILAR'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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