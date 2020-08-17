17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı
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17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.

17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı
17.08.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir. Ülke genelinde 18 bin 130 acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık." dedi.

Soylu, Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen 17 Ağustos Anma Etkinlikleri İstanbul Programı'nda, bir yerde afet tehlikesi yüksek olsa bile gerekli önlemlerin alınmasıyla afetin oluşturacağı zararın azalacağını söyledi. Soylu, risk azaltma çalışmalarının içinde hem kentsel dönüşüm hem doğru yapılaşma adımları hem de sosyal farkındalığı artırmanın ve bilinçli olmanın bulunduğunu anlattı.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarının devam ettiğine değinen Soylu, "İl il oluşturulmaktadır ve önümüzdeki çarşamba günü ilk olarak Kahramanmaraş ilimizin afet risk azaltma planı devreye alınacaktır. Bunun yanı sıra 2015 yılında Japonya'nın Sendai şehrinde oluşturulan ve Sendai Çerçevesi olarak bilinen uluslararası plan uyarınca ülkemizde Afet Azaltma Platformu'nu kurduk. İlk toplantısını da inşallah bu hafta içerisinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Soylu, gerek müdahale kapasitesini artırıcı gerekse toplumsal farkındalığı ve hazırlığı artırıcı projelere imza atıldığını dile getirerek, AFAD gönüllülük sisteminin hızla yol aldığını, sivil toplum kuruluşlarının ciddi gönüllülük sistemi olduğunu belirtti. Soylu, "Nereye gidersek gidelim, hangi sel, afet ve depreme gidersek gidelim, Allah'a şükürler olsun, beni bağışlayın ama bazen devletten önce STK'ler orada bulunuyorlar ve hakikaten hep birlikte orada vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin 3 ayrı seviyede akredite edilip sınıflandırıldığına değinen Soylu, şu ana kadar 150 bin kişinin AFAD gönüllüsü olduğunu kaydetti.

Soylu, Türkiye'nin 1999 sonrasını boşa geçirmediğini, Deprem Bina Yönetmeliği'nin oluşturulduğunu ve güncellendiğini, müdahale kapasitesinin oluşturulduğunu ve teknik altyapının güçlendirildiğini belirterek, 2019'dan itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 75 il düzeyinde 11 bölgesel, 1 ulusal, 12 habersiz tatbikat yapıldığını aktardı.

"AFAD Başkanlığımız konusunda bir dünya markası olmuştur"

Türkiye'nin afet yönetiminde hemen her gün modern adımlar attığını vurgulayan Soylu, şu bilgileri paylaştı:

"AFAD Başkanlığımız, daha şimdiden konusunda bir dünya markası olmuştur. 1999'da sadece 50 deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir. Ülke genelinde 18 bin 130 acil durum toplanma alanımız var. Afete Hazır Türkiye projesiyle sadece 2020 yılında 1,3 milyon, projenin tamamında ise 13 milyon kişiye ulaştık. AFAD eliyle sadece kendi ülkemizde değil, 5 kıtada ve 60 ülkede arama kurtarma, insani yardım, hasta transferi gibi pek çok faaliyet yürüten ülkemiz, afet yönetiminde sivil toplum kuruluşlarımızla da etkin bir koordinasyon sağlayarak, insanlara el uzatmada ve hayır duası almada çıtayı yükseltmiştir. En son Lübnan'daydık. İdlib'de, Afrika'da, Elazığ depreminde, Bingöl Karlıova depreminde ve diğer pek çok hadisede, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çok güzel işler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu alanda bir yenilik olarak, 29 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan yönetmelikle AFAD Başkanlığımız, artık arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak olan kuruluşların akreditasyon işlemlerinde de yetkili kılınmıştır. Niçin böyle bir amacı gerçekleştiriyoruz, niçin böyle adım attık? Sebebi basit. Belki de en çok koordine olmamız gereken, en çok birbirimizi anlamamız, birbirimizle irtibat kurmamız, birbirimizle aynı dili konuşmamız gereken yerlerden bir tanesi arama kurtarma alanıdır. Bunu başarıyla yaptığımızı düşünüyorum."

"Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim afetlerle sınavımız bitmiş değildir, bitmeyecektir. Bu, hepimizin bildiği bilimsel bir gerçektir. Bölgemiz bir afet bölgesi, ülkemizde sel, deprem riski halen varken hem yapısal hem de teknik olarak öncü olmak durumundayız. Her meselede olduğu gibi aziz milletimizin desteğine ve duasına muhtacız, bunun talepkarıyız. Bunu hep birlikte yapmak zorundayız, bütün kamu kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle. Bilimsel analizlere göre, depremden önce harcayacağımız 1 birim maliyet, deprem sonrası 7 ila 12 birim maliyetten bizi kurtaracaktır. Sevdiklerimizin canlarının kıymeti elbette ki ölçülemez. Dolayısıyla bu bilinci yaygınlaştırmak ve afet yönetimini, tarihimize bir başarı hikayesi olarak kaydetmek arzusundayız. Bugüne kadar çok şey başardık, inşallah bunu da başaracağız."

Soylu, 26 Eylül 2019'da bir deprem olduğunu, o tarihten bu yana İstanbul'da depreme hazırlık için 450 toplantı yapıldığını kaydetti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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