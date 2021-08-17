17 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Ağustos 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:15 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:30 Ankara Keçiörengücü - Altınordu
05:15 Spor Kitaplığı
05:20 Süper Lig Özetler
05:45 TFF 1. Lig Özetler
06:10 Takvim Yaprakları
06:15 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:40 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:55 Spor Kitaplığı
12:35 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:25 Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
22:45 Dakika Skor
23:45 % 100 Futbol
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com