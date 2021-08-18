17 Ağustos 2021 Haberleri
17 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Uçaktan düşen Afganlarla ilgili tüyler ürperten rapor! İniş takımında ceset parçaları bulundu
- Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili
- İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı
- Küçük çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahsa linç girişimi! Polis mahallelinin elinden zor aldı
- Ağzında sigarayla ağır bir uykuya dalan vatandaş yaşadığı evi yaktı
- Robotla evlenmesi çok konuşulan Aleyna Tilki'den tuhaf sözler: Paralel evrende içime doğdu
- Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Van'da iki apartmana baskın! Balık istifi haldeki 115 Afgan uyruklu göçmen yakalandı
- Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
- Büyükşen cinayeti davasında esrarengiz olay! Yardım ve yataklıktan tutuklanan şahıs cezaevinde öldü
- Berrak Tüzünataç'ın taksi isyanına İBB'den yanıt geldi: Teklifimiz 7 kez reddedildi
- Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
- AB'den Taliban'la işbirliği sinyali: Savaşı kazandılar ve onlarla konuşmamız gerekiyor
- Afganistan'dan kaçan Cumhurbaşkanı Gani herkesi kandırmış: Bakanlık'ta toplantıya gidiyorum
- Koronavirüsten ölen eşine mevlit yapmaya hazırlanan adam traktörün altında can verdi
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi
- ABD ve Taliban arasında anlaşma mı yapıldı? ABD Ulusal Güvenlik Konseyi eski Afganistan Direktörü yanıtladı
- Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
- EURO 2020'nin yıldızı Locatelli, Juventus'a transfer oldu
- Hayatın normale dönmeye başladığı Kabil'de Taliban üyelerinin roketatarlarla dolaşması dikkat çekti
- Steau Bükreş Başkanı Becali: Fatih Terim'e söyleyin, Morutan'ı 3 milyon euroya satacağım
- Afganistan'da sular bir türlü durulmuyor! Yardımcısı, Gani'den sonra kendisini Cumhurbaşkanı ilan etti
- Sörloth transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe, Leipzig ile prensipte anlaştı
- Son Dakika! Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'dan ilk basın toplantısı: Bize karşı savaşan herkes affedilecek, kimse öldürülmeyecek
- Kabil'den kaçarken çektiği görüntüler gündem olan Afgan yönetmen Sahraa Karimi'den Türkiye'ye teşekkür: Acil olarak devreye girildi
- Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
- Taliban: Afganistan'da Taliban'a kimin liderlik edeceği 2 ila 3 gün içinde belli olacak
- Tecavüz şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, ilişkiye girdik
- İnşaat iskelesinde mahsur kalan 2 kardeş ölümün kıyısından döndü
- Bakan Kurum'dan cenazede takdir toplayan hareket! 5 yakınını kaybeden vatandaşa eliyle su içirdi
- Ahmet Çakar'dan olay sözler: Fatih Terim yaşından utan, karton bile değil fiberglass imparatorsun
- Çip krizinde yeni dalga! Otomotiv devi Ford, belirsiz süreliğine önemli fabrikasında üretimi durdurdu
- Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı kaldırıp yere atarak darbetti
- G.Saraylı futbolcular Kerem'in yanında saf tuttu! Marcao'nun saldırdığı Halil'den de destek geldi
- İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik süreyle su kesintisi yaşanacak
- Aşılama oranı düşük Mardin kırmızı alarm veriyor! Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı
- Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
- Soyunma odasına ve otobüse alınmayan Marcao nasıl döndü? İşte yolculuğun perde arkası
- Afgan gazeteci canlı yayında NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı: Ne olur Taliban'ı tanımayın
- Taliban Sözcüsü'nden kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak
Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.