17 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı
01:00 Uzak Ara Eğlence
01:00 Ana Cadde
02:30 Siyah Beyaz Aşk
03:00 Akasya Durağı
05:00 5N 1K
05:30 Müzik Arası
05:45 Yabancı Damat
06:30 Çatı Katı Aşk
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:45 Corgi
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı
20:00 Çatı Katı Aşk
22:45 Uzak Ara Eğlence
23:00 Matrix
Kaynak: InterSinema.com