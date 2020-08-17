17 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı 01:00 Uzak Ara Eğlence 01:00 Ana Cadde 02:30 Siyah Beyaz Aşk 03:00 Akasya Durağı 05:00 5N 1K 05:30 Müzik Arası 05:45 Yabancı Damat 06:30 Çatı Katı Aşk 07:00 İkizler Memo-Can 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 11:00 Güneşi Beklerken 13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 13:30 Harry Potter Ve Sırlar Odası 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 16:45 Corgi 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Harry Potter Ve Azkaban Tutsağı 20:00 Çatı Katı Aşk 22:45 Uzak Ara Eğlence 23:00 Matrix Kaynak: InterSinema.com