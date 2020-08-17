17 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Seni Seven Ölsün 00:45 Yenilmezler: Ultron Çağı 02:35 Kanatsız Kuşlar 03:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Karlar Ülkesi 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Hercai 10:10 Unutursam Fısılda 12:10 Dizi TV 13:00 Karlar Ülkesi 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:00 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Yenilmezler: Ultron Çağı 20:00 Gençliğim Eyvah 22:55 Beklenmedik İhanet Kaynak: InterSinema.com