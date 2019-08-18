17 Ağustos 2019 Haberleri
17 Ağustos 2019 Manşet Haberleri.
18.08.2019 00:21
- Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda yendi
- 17 Ağustos'un üstünden 20 yıl geçti ama afet toplanma alanları hala yeterli değil
- Adli yıl açılış törenine katılmayacağını açıklayan baro sayısı 41'e yükseldi, katılan baro sayısı 3
- Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti
- TV8'in satıldığı iddialarına Acun Ilıcalı'dan 'Görüşmeler var ama satış yok' açıklaması geldi
- Hasan Şaş'tan istifa etmeden önce dikkat çeken paylaşım
- 17 Ağustos depreminin simge kızı 20 yıl sonra ortaya çıktı
- Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden istifa ettiğini açıkladı
- Nusret, Real Madrid maçına damga vurdu
- Kültür Bakanı, su basan Kapalıçarşı'da açıklama yaptı
- Real Madrid açılışta takılmadı, 3 golle kazandı!
- Mane ve Firmino Liverpool'a galibiyeti getirdi!
- Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
- Meteoroloji'den üç bölge için kuvvetli yağış uyarısı geldi
- Monaco'da son dakika Falcao gelişmesi
- Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Düsseldorf, Werder Bremen'i mağlup etti
- Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
- Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı
- Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor!
- UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası
- Sahaya izinsiz giren kişilere hapis cezası geliyor
- Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu
- Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı
- 127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı!
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı
- Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti
- İtalya'ya giden oyuncu Can Yaman, hayranları tarafından öpücüklere boğuldu
- 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı
- Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz
- Bahçeli'nin 17 Ağustos mesajında kentsel dönüşüm vurgusu: Tedbir almazsak, enkaz altında kalırız
- Şarkıcı Tuğba Ekinci, Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler yağdırdı
- Hafta başında benzin ve motorine zam gelecek
- Şarkıcı Devran Çağlar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
- Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti
- Bodrum'da konser veren İrem Derici'nin pantolonu yırtıldı
- Yargıda 'Külliye'ye davet' ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var
- Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi
- Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, Bayern Münih'e transfer oldu
- Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti