17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü
16.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:08

Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Atay, mesajında, Düzce'nin 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım 1999'da iki büyük deprem yaşadığını hatırlattı.

Birinci derecede deprem kuşağında olan Düzce'de bir daha deprem yaşamamak, ya da olası deprem durumunda, can ve mal kaybına uğramamanın en büyük temennileri olduğunun altını çizen Atay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Önemli olan, bu depremlerde can ve mal kaybını en aza indirmek, depremlere hazırlıklı olmak ve içinde yaşadığımız binalarımızı deprem riskine göre yapılandırmaktır. Kurumlarımızın ve sivil toplumun gayretleriyle insanlarımızın bilinçlendirilmesi ve ilimizdeki tüm bina stokunun depreme dayanıklı hale getirilmesi, hepimize düşen hayati bir görevdir. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

-"Depremden korunmak için bilinç şart"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Türkiye tarihinin bilinen en yüksek şiddetine sahip, Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 7,8 olarak ölçülen 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçtiğini söyledi.

Merkez üssü Gölcük olan, çevre illerle birlikte Düzce'yi de derinden etkileyen depremin yıl dönümünde deprem gerçeğinin bir an bile unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Özlü, şunları kaydetti:

"Toplam 17 bin 840 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 43 bin 953 vatandaşımızın ise yaralandığı bu büyük felaket bize doğanın kanunlarını hatırlatmış, deprem gerçeğini acı bir tecrübe ile göstermiştir. 17 Ağustos 1999 gecesi meydana gelen bu elim afet sonucunda Düzce'miz ağır yaralar almış, çarpık yapılaşma sonucu yıkılan binaların altında 270 kardeşimiz can vermiştir. Yaşadığımız şehrin zemin yapısı gereği deprem tehlikesine karşı bilinçli olmanın altını her fırsatta çizdik. Cumhurbaşkanımızın isteği, önerisi doğrultusunda yatay yapılaşma konusunda ilk düzenlemeyi göreve gelir gelmez hayata geçirmiştik. Bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğimizi, o gün söylemiştik. Şimdi bir kez daha tekrarlamak boynumuzun borcudur. Bize düşen afet risklerine karşı her türlü önlemin alınması konusunda yaptırım gücümüzü kullanmaktır, insan hayatı her şeyin üzerinde ve değerlidir. Afetlerden alacağımız dersleri, acı tecrübelerle yüz yüze kalmadan uygulamaya devam edeceğimize inancımla, 17 Ağustos 1999'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. "

Kaynak: AA

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