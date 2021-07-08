17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı için kitap yazdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı için kitap yazdı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı için kitap yazdı
Anadolu Ajansı / Fahri Haner - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Nurgül Karamert, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 yaşındaki kızı Gözde Karamert'in kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarına ilişkin "Sesimi duyan var mı?" adlı kitap yazdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Nurgül Karamert, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 6 yaşındaki kızı Gözde Karamert'in kaybolmasıyla ilgili yaşadıklarına ilişkin "Sesimi duyan var mı?" adlı kitap yazdı.

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen kitap tanıtım ve imza törenine, Kaymakam Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, siyasi parti temsilcileri, TEMAD Gölcük Şube Başkanı Bekir Tülü, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Karamert, depremde kaybolan kızını her yerde aradığını belirterek, "Yaşanan depremden sonra dönemin Gölcük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emine Cebeci ile tam 20 yıl aradık. Halen daha ne ölüsünü neden kendisini bulamadık. Bu benim için büyük bir acıdır. Bu feryadımla kızım Gözde için kitap yazdım. Yazdığım bu kitap için bugün burada tanıtım ve imza töreni düzenledim. Bana bu kitabı hazırlamamda en büyük destek veren Emine Cebeci'ye ve herkese teşekkür ederim. Kaybolan kızımı aramaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

Karamert, daha sonra katılımcılara kitabını imzaladı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybolan kızı için kitap yazdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 16:35:38. #1.15#

title