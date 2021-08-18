17 Ağustos 1999 Depreminin Sembol İsimlerinden Biri: Ömür Kınay Alkan
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17 Ağustos 1999 Depreminin Sembol İsimlerinden Biri: Ömür Kınay Alkan

17 Ağustos 1999 Depreminin Sembol İsimlerinden Biri: Ömür Kınay Alkan
Habermetre - Haberler | Toplum

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde depremde yaşamının yitiren vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla andı.

Daha fazla göster İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde depremde yaşamının yitiren vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla andı.

Vali Yerlikaya, depremin sembol isimlerinden Ömür Kınay Alkan'ı paylaşarak;

"Ömür Hocamız, 17 Ağustos 1999 depreminin sembol isimlerinden biriydi.

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından 4, 5 saat sonra kurtarıldı.

22 yıldır engel tanımıyor bir başarı hikayesi yazıyor.

17 Ağustos depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. " ifadelerini kullandı.

Ömür Hocamız, #17Agustos1999 depreminin sembol isimlerinden biriydi. #Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından 4, 5 saat sonra kurtarıldı.

22 yıldır engel tanımıyor bir başarı hikayesi yazıyor. #17Ağustos depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyorum. pic. twitter. com/sDShIerXB1

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2021 Bizi Takip Edin

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Kaynak: Habermetre

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