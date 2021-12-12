17. Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi Başkanları Konferansı Mısır'da başladı

Mısır'ın başkenti Kahire, Afrika İstihbarat ve Güvenlik Hizmetleri Komitesi (CISSA) Başkanları Konferansının 17'ncisine ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, konferansa video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, burada bir konuşma yaptı.

Sisi, terörizmin kaynaklarını kurutmak, faaliyet alanını daraltmak ve kıta halklarını onun tehlikelerinden korumak için CISSA'nın yer aldığı Afrika'daki tüm mekanizmalar arasında koordinasyonun yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.

Ülkesinin, CISSA'nın dönem başkanlığıyla, güvenlik ve koordinasyona katkıda bulunulması ve Afrika ülkelerini kuşatan güvenlik risklerinin üstesinden gelmeye destek olacak kapasitenin artırılmasına yardımcı olunmasını hedeflediğini aktaran Sisi, CISSA'nın sınır ötesi terör başta olmak üzere karşılaştığı zorluklarla mücadelesinden övgüyle söz etti.

CISSA Başkanları Konferansı iki gün devam edecek.

Mısır İstihbarat Teşkilatı, Nijerya'nın ardından bir yıllığına CISSA'nın başkanlığını teslim almıştı.

Nijerya'da 2004 yılında oluşturulan ve 54 Afrikalı istihbarat ve örgütü bir çatı altında toplayan CISSA, Afrika Birliği'ni ve kurumlarını desteklemeyi ve kıtanın karşılaştığı güvenlik sorunlarına çözüm bulmayı amaçlıyor.

Komite, Afrika'daki güvenlik ve istihbarat servisleri arasında iş birliği yapmak, kıtadaki güvenlik sorunlarını ve risklerini tartışmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla hizmet veriyor.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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