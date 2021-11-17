17.11.2021 Basın Duyurusu (İl Hıfzıssıhha Kurulu 35 Sayılı Kararı)

DİYARBAKIR (Habermetre) - DİYARBAKIR İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ : 08. 11. 2021

KARAR NO : 35

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Kasım 2021 Pazartesi Günü Diyarbakır Valimiz Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında, İlimiz Merkezinde kullanılacak olan Yeni Mezarlık Yerinin belirlenmesi kapsamında toplanmıştır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün 27. 09. 2021 tarih ve 33116 sayılı yazısında yeni mezarlık alanına ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Söz konusu talep üzerine 19 Ocak 2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin "Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu" başlıklı 6. Maddesinin 3. Bendine istinaden 25. 10. 2021 tarih ve E-18172422-129-E. 858 sayılı Valilik Onayıyla Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu oluşturulmuştur.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu alternatif yeni mezarlık alanı önerisi doğrultusunda "Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonu" teknik personelleri tarafından 02. 11. 2021 tarihinde belirtilen yerde mahallinde yapılan alan çalışması sonucu oluşturulan gözlem raporu ile yapılan inceleme ve değerlendirmede; Mezarlık Yeri olarak yapılmasında sakınca görülmeyen Sur İlçesi, Bağıvar Mahallesinde bulunan 588712, 26 m2 yüzölçümüne sahip, "Mera" niteliğindeki 278 parsel nolu taşınmaz 05. 11. 2021 tarihinde Mezarlık Yeri Seçimi Komisyonunca uygun görülerek imza altına alınmış ve Yeni Mezarlık Yeri olarak İl Hıfzıssıhha Kurulumuza sunulmuştur.

Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;

Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesine göre Mezarlık Yeri Seçim Komisyonunca seçilerek Kurulumuza sunulan İlimiz Sur İlçesi Bağıvar Mahallesinde bulunan "Mera" niteliğindeki 588712, 26 m² yüzölçümüne sahip 278 parsel nolu taşınmazın İlimiz Merkez Yeni Mezarlık Yeri olarak belirlenmesine, Yeni Mezarlık Yeri olarak belirlenen yerin, ilgili Kurum ve Kuruluşlardan uygun görüş alınarak 19. 01. 2020 tarihli ve 27467 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile 13. 06. 2020 tarihli ve 21959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda mülkiyet, tesis ve inşası hakkındaki tüm iş ve işlemlerin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU

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