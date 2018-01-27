169'uncu Mevlitte Mehmetçiğe Dua

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından şehitler için bu ay 169'uncu mevlit okutuldu. Mevlitte, Afrin operasyonunda olan Türk Silahlı Kuvvetlerine dua edildi.

EMŞAV tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 169'uncusu gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim okunarak, Ocak ayında şehit olan polislerden; Ali Yıldırım, Ali Kesimoğlu ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Mevlit programında Afrin'de operasyonda olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mehmetçik için dua edildi.

Mevlit programına; EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Harp Malulleri, Şehit, Gazi, Dul ve Yetimleri Dayanışma Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, eski milli güreşçi Mehmet Donbay, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - SAMSUN