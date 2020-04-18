167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi 167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürülerek, gözlem altına alındı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye getirilen 3'ü bebek, 10'u çocuk ve 66'sı kadın 167...

167 Türk vatandaşı uçakla Kütahya'ya getirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen Türk vatandaşları, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara götürülerek, gözlem altına alındı

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İngiltere'den Türkiye'ye getirilen 3'ü bebek, 10'u çocuk ve 66'sı kadın 167 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla aralarında dil eğitimi için giden kaymakamlarında bulunduğu 167 kişi, İngiltere'den kalkan uçakla Kütahya Zafer Bölgesel Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan inen Türk vatandaşları sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde otobüs ve minibüslerle Kütahya şehir merkezine taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kente getirilen vatandaşlar, Andız Mahallesi'ndeki Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Türk vatandaşları, "Allah devleti yönetenlerden razı olsun. Türkiye'nin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunu bir kez daha gördük" dediler.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA