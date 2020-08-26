161 YILLIK ŞİLE FENERİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
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161 YILLIK ŞİLE FENERİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan ve ışığı yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşan, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olan Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı.

26.08.2020 23:00 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:07

Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan ve ışığı yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşan, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olan Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı. 19 metre yüksekliğindeki fener, 1000 watt'lık elektrik lambasıyla aydınlatılıyor. Işığının görüş mesafesinin 20 deniz mili yaklaşık 32 kilometreye ulaşan fenerin yanında bulunan lojman binası ise müze olarak vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Müze içerisinde önceden kullanılan tarihi fenerler, gaz lambaları ve gemiciliğe dair objeler sergileniyor.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 'Şile'nin önemli sembolü olan Şile Feneri 161 yaşında ve dünyanın en aktif ikinci feneri. Yaklaşık 35 mil ışık gücüne sahip fenerimiz, boğaza ve Karadeniz'deki deniz ulaşımına hizmet veren önemli bir fenerimiz. Bilindiği gibi 1859-1860 yıllarında Sultan Abdülmecid tarafından inşa edilmiş ve tamamıyla doğal mimariyle inşa edilmiş bir eser.161 yaşında olan tarihi değerimize sahip çıkabilmek için ilk adımı bu gün atıyoruz" dedi.

161 YILLIK ŞİLE FENERİ'NDE RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kaynak: DHA

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