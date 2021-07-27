160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor

160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da yaklaşık 160 yıllık antika gümüş kaşık, 3 kuşak tarafından kullanılarak bugünlere kadar geldi.

Elazığ'da yaklaşık 160 yıllık antika gümüş kaşık, 3 kuşak tarafından kullanılarak bugünlere kadar geldi. Dedesinin babasından kendilerine kalan ata yadigarı kaşığın şu anda babasında olduğunu kaydeden Çetin Özpürçüklü, "Babam bu kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmez" dedi.

Elazığ'da yaşayan Çetin Özpürçüklü, dedesinin babasından kalan 67 gram ağırlığındaki antika gümüş kaşığına gözü gibi bakıyor. Yemeklerde kullanılarak bugüne kadar gelen gümüş kaşığın son 44 yıldır babasında olduğunu belirten Çetin Özpürçüklü, Adana'daki akrabalarının yanına gittiği zaman bile babasının valizine koyup beraber götürdüğünü dile getirdi. Babasının kaşık olmadan hiçbir yere gitmediğini dile getiren Özpürçüklü, "Bu dedemin babasından yadigar kalma 160 yıllık bir kaşık. Kullanıla kullanıla bugüne kadar gelmiş. Bu kaşığın piyasada benzerleri vardır ama çok fazla kullanılmamıştır. Bu kaşığın özelliği dedemin babası yıllarca kullanmış ve dedeme kalmış, ondan babama kalmış. Ortalama 44 yıldır da babam kullanıyor" dedi.

Babasının gittiği her yere kaşığını da götürdüğünü aktaran Özpürçüklü, "Babam bu kaşık olmadan hiçbir yere gitmez. Adana'daki akrabalarımızın yanına gittiği zaman bile bu kaşığı valizine koyar o şekilde gider. Köyde ve ilçede de evlerimiz var, ilçedeki evden köye gittiği zaman birkaç saatliğine bile gitse bu kaşığını götürür, orada yemek yer ve evine getirir. Çekimi yap ve ondan sonra kaşığımı yolla, dedi. O derece kaşığa bir bağlılık var" diye konuştu.

Ellerinde bulunan 160 yıllık kaşığın diğer kaşıklardan farklarına da değinen Özpürçüklü, "Bu kaşık ağır ve gümüşten yapılmış. Derin ve geniştir. Bu kaşığı elde tutup yemek yemek bir maharet ister. Manevi değeri olduğu için kaşığı hiç satmayı düşünmüyoruz ama isteyenler oldu. Nesilden nesle aktarılarak hatıra olarak kalacak. Bu kaşık babamdan bana, benden de çocuğuma kalacak. Bu şekilde devam edecek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Derya Uluğ Düm Tek Tek İrem Derici
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
160 yıllık gümüş kaşığı yanına almadan hiçbir yere gitmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 09:48:47. #1.16#

title