160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu
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160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Ekonomi

160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu Adana'da ki kurban pazarında 150 ile 160 kilogram arasında değişen Honamlı cinsi keçiler pazarın gözdesi oldu.

160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu

ADANA - Adana'da ki kurban pazarında 150 ile 160 kilogram arasında değişen Honamlı cinsi keçiler pazarın gözdesi oldu.

Kurban Bayramının ilk gününde merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesindeki kurban pazarında yoğunluk yaşanıyor. Kurban pazarında ki 150 ile 160 kilogram ağırlığındaki Honamlı cinsi keçiler ise adeta pazarın gözdesi oldu. Tanesi 4 ila 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulan keçiler büyüklüğüyle de şaşırtıyor.

"Bu keçiler Adana'nın en büyüğü"

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yetiştirdiği keçileri pazarda satan Ali Şadi Ulaş, "Bunlar Honamlı cinsi keçi. 150 ile 160 kilogram arasında. Fiyatları da 4 ile 5 bin lira arasında. Alıcısı da çok. 15 tane getirdim hepsi de satıldı. Bu Honamlı ırkı çok güzel bir ırktır. Diğer cinslere göre 1 kaburgası fazla. Boyları da 170 ile 180 santimetre arasında. Bu Adana'nın en büyüğü. Başka yerde göremedim" diye konuşu.

160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu
160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu
160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu
160 kilogramlık Honamlı Keçileri kurban pazarının gözdesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

160 kilogramlık Honamlı keçileri, kurban pazarının gözdesi oldu
160 kilogramlık Honamlı keçileri, kurban pazarının gözdesi oldu
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