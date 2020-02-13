160 kilo eroin ve 1 milyon 200 bin uyuşturucu hapa 11 gözaltı

13.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:24

EDİRNE'de polis ve gümrük muhafaza ekiplerinin Kapıkule Sınır Kapısı ile İstanbul'da düzenlediği operasyonlarda 160 kilo eroin ile 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da arama yaptı. Aramada 416 kilo ağırlığında 1 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Genişletilen çalışma kapsamında İstanbul'da bir depoda uyuşturucu maddelerin bulunduğu tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle İstanbul'daki depoya düzenlenen baskında 160 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen 11 şüpheli, Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA