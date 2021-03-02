16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)
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16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)

02.03.2021 17:00 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:40

CİNAYETİ ÇÖZÜLEN KADININ AİLESİ: AKLANMIŞ OLDUKTrabzon'un Akçaabat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen Fatime Balcı'nın yakın akrabaları konuştu; cinayetin 16 yılın ardından aydınlatıldığı için üzerlerindeki baskından kurtulmuş olup aklandıklarını belirtti.

CİNAYETİ ÇÖZÜLEN KADININ AİLESİ: AKLANMIŞ OLDUK

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen Fatime Balcı'nın yakın akrabaları konuştu; cinayetin 16 yılın ardından aydınlatıldığı için üzerlerindeki baskından kurtulmuş olup aklandıklarını belirtti.

Fatime Balcı'nın yeğeni Ogün Bakırcı, "Kendisi benim halam oluyor. 16 yıldır jandarma çalışmasını yapıyordu katilin yakalanabilmesi için. Köyde neredeyse herkesten DNA örnekleri alınmıştı. Ama yapılan incelemeler sonucunda katil bulunamamıştı. Herkes bizden şüpheleniyordu. Akrabalar arsında güven kalmamıştı. Herkes birbirinde şüpheleniyordu. Hepimiz sanık olarak ifade verdik. Kimsenin yüzüne bakamaz olmuştuk. Jandarma ekipleri bu yıl ağustos ayından itibaren yaptıkları soruşturma sonrasında bir başka şüpheliye rastladılar. Olay yerinde delil olarak kan örneği vardı. İşte o kan örneğinden 16 yıl sonra katil bulunmuş oldu. Katil cinayet işlendiğinde 17 yaşındaydı. Şimdi cezaevini boylamış oldu. Bizler de aklanmış olduk" dedi.'KATİL ETİKETİNDEN KURTULMUŞ OLDUK'Kendisinin de şüpheli olarak gözaltına alınıp ifade verdiğini hatırlatan İsmail Akdemir de, "Olayda ilk şüpheli olarak evimi basıp beni aldılar. Benim eşimin halası oluyor öldürülen. Eşimle beraber gider yardım ederdik rahmetliye. Yakacak işlerini hallederdik, ihtiyaçlarını karşılardık. Yıllardır şüpheli olduğumuz ve katil bulunamadığı için herkes bize katilmişiz gibi baktı. Yıllar geçse de adalet yerini buldu. Bizde üzerimizdeki katil etiketinden kurtulmuş olduk" diye konuştu.

Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/TRABZON, -


16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)
16 yıllık sır cinayeti kan örneği çözdü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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