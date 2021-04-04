16 yıllık İstanbul Yarı Maratonu tarihinde ilk defa dünya rekoru kırıldı

Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 16'ncı İstanbul Yarı Maratonu'nda, kadınlarda 1.04.02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 16'ncı İstanbul Yarı Maratonu'nda, kadınlarda 1.04.02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Bununla birlikte İstanbul Yarı Maratonu'nda ilk kez dünya rekoru kırıldı. Erkeklerde ise ilk sırayı 59 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışta bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 4 bin koşucu yer aldı. Avrupa'nın ilkbaharda koşulan tek yarı maratonu olan yarışın startı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Göksun Öz tarafından verildi.

DÜNYA REKORU GELDİYenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü'ne, sonrasında da köprü sonundaki ışıklardan 'U' dönüşü yaparak Fatih'e ilerledi. Haliç Köprüsü'ne gelmeden 'U' dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı'da başladığı noktada sona erdi. Pandemiye dair tüm önlemlerinin alındığı yarışta kadınlarda dünya rekoru kırıldı. Son metreleri heyecan içerinde geçen İstanbul Yarı Maratonu'nu 64 dakikada bitiren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce de İstanbul'da şampiyonluklar yaşayan Chepngetich'i, 1.04.40'lık derecesiyle Etiyopya'lı Yalamzere Yehuhlaw izledi. Üçüncülüğü ise 1.04.51'le Kenyalı Helen Obiri elde etti.KENYA'LI ATLETLER İLK ÜÇTE

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Kandie, yarışı 59.35'lik dereceyle tamamladı. 59.38'lik dereceyle yarışı tamamlayan Kamworor Geoffrey vatandaşının ardından ikinci oldu. Başka bir Kenya'lı Ronger Kırkorir de 59.45'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER