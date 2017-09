16 Yıldır Umutla Babasının Dönmesini Bekliyor

Niğde'de yaşayan 54 yaşındaki Fikriye Güdücü, 2001 yılında ortadan kaybolan babasını 16 yıldır arıyor.



16 yıldır babasından haber alamadığını söyleyen Fikriye Güdücü, 1999 yılında Burdur'da yaşarken annesinin vefatından sonra 68 yaşında olan babası Ömer Koyukan'ın kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını ifade etti.



Babası Ömer Koyukan'ı bulmak için kardeşi ile yıllardır uğraş verdiklerini bildiren Fikriye Güdücü, babasını en son Denizli ilinde görüldüğünü ve daha sonra hiç haber alamadıklarını söyledi.



Fikriye Güdücü, "Kaybolma sebebini hiç bilmiyoruz. Yaşadığından bile artık şüphelenmeye başladık. Herhangi bir sağlık sorunu da yoktu. Babam şimdi eğer yaşıyorsa 84 yaşında olacak. Duyarlı vatandaşlarımızın nerede olursa olsun gördükleri zaman bize bildirmelerini istiyoruz." dedi.



'Bir erkek kardeşi ile 16 yıldır arama mücadelesi veriyor



Savcılık kararı ile birlikte 16 yıldır babası kardeşi Yusuf Koyukan ile birlikte aradıklarını söyleyen Güdücü, "Kardeşim kayıp ilanları verdi, fotoğraflarını dağıttı, Denizli'de yerel gazetelere kayıp ilanları verildi. Bazı televizyonlardaki programlara kayıp ilanı verdirdi. Bir netice alamadık, yeterli olmadı. Kendi imkanlarımız ile aradığımız için fazla bir delil toplayamadık. Babamın ölüsünü ya da dirisini bulmak istiyoruz" diye konuştu.



"Her bayramda kapılara bakıyorum babam gelecek diye"



Her bayramda babasını geri dönecek ümidi ile kapılara bakarak bekleyen Fikriye Güdücü, "Babam her an gelecek gibi ümit ediyoruz. Her bayramda kapılara bakıyorum babam gelecek diye. Babamı hiçbir zaman unutmadık. Isparta'nın Sütçüler ilçesinde derede bir ceset bulunmuş. Isparta'dan bize bir haber geldi. Haber gelmesi üzerine bizde Sütçülere gittik. Sütçüler ilçesine gittiğimizde bize cesedin İzmir'in Bayraklı ilçesi Adli Tıp Kurumuna gönderildiğini söylediler. Bizde hep beraber Bayraklı Adli Tıp Kurumuna gittik. Fakat gittiğimizde cenazenin babamın olmadığını gördük. Yetkililerden babamı bulmamız için yardım istiyoruz.' ifadelerini kullandı. - NİĞDE