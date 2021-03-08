16 yıldır kadınlar gününde ücretsiz saç kesimi yapıyor
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16 yıldır kadınlar gününde ücretsiz saç kesimi yapıyor

08.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:39
16 yıldır kadınlar gününde ücretsiz saç kesimi yapıyor

Ordu'da hizmet veren bir bayan kuaförü, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Ordu'da hizmet veren bir bayan kuaförü, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, müşterilerine ücretsiz hizmet veriyor.

Fatsa ilçesinde hizmet veren bir bayan kuaförü, her yıl dünyada 'kadınlar günü' olarak kabul edilen özel günde müşterilerine ücretsiz olarak hizmet veriyor. Müşterilerinin, kadınlar gününde ücretsiz olarak saç kesimlerini gerçekleştiren Nagihan Takıcı, 16 yıldır bu uygulamayı sürdürdüğünü belirtiyor. Müşteriler de, yıllardır uygulanan bu hizmetten memnun olduklarını söylüyor.

Her yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu uygulamayı yaptığını ve hemcinslerine bir gün de olsa ücretsiz hizmet vermenin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Kadınların, yılın bir günü değil, her gün hatırlanması gerektiğini aktaran bayan kuaförü Nagihan Takıcı, "Yılda bir kez de olsa bu uygulamayı yapmak benim için çok önemli. Her yıl bu uygulamayı yapma amacım kadınlarımıza verdiğimiz değerdir. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" dedi. - ORDU

16 yıldır kadınlar gününde ücretsiz saç kesimi yapıyor
16 yıldır kadınlar gününde ücretsiz saç kesimi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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