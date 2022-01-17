16 yıldır aranıyordu, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı - Haberler
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16 yıldır aranıyordu, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

16 yıldır aranıyordu, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı
Demirören Haber Ajansı / M. Yücel Durak - Haberler | Güncel

SİİRT'te, akraba cinayeti şüphelisi olarak 16 yıldır aranan Hikmet Kümek, jandarma ekiplerince oturduğu evin yatak odasında saklanmak için ayarlanan gizli bölmede yakalandı.

SİİRT (DHA) - SİİRT'te, akraba cinayeti şüphelisi olarak 16 yıldır aranan Hikmet Kümek, jandarma ekiplerince oturduğu evin yatak odasında saklanmak için ayarlanan gizli bölmede yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirvan ilçesi Dişlinar köyünde 16 yıl önce pusu kurulan Nafi Kümek cinayetinin failinin yakalanması için çalışma yaptı. Olay sonrası izini kaybettiren ve firari olan Hikmet Kümek'in, Ankara'nın Keçiören ilçesinde oturduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, 3 gün araştırma ve takip yaptı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda Kümek, evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı. Hikmet Kümek, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / M. Yücel Durak - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Şirvan, Siirt, Güncel, Haber

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