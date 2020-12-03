16 yılda taşıt sayısı 2 buçuk kat artmasına rağmen kazalarda can kaybı azaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılında 8 milyon 903 bin 840 olan taşıt sayısının 2019 yılında 23 milyon 156 bin 975'e yükseldiğini, 2003 yılında 8 bin 1 kişi olan can kaybının ise 5 bin 473'e düştüğünü açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2003 yılında 8 milyon 903 bin 840 olan taşıt sayısının 2019 yılında 23 milyon 156 bin 975'e yükseldiğini, 2003 yılında 8 bin 1 kişi olan can kaybının ise 5 bin 473'e düştüğünü açıkladı. Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada yeni yapılan yollar ve yatırımlar sayesinde ulaşımda emniyeti en üst düzeye taşıdıklarını belirterek, yapılan çalışmaların olumlu sonuçlarının rakamlara da yansıdığını kaydetti. Ulaşımda önceliklerinin her zaman insan hayatı ve yüksek emniyet old uğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde 18 yılda yaptığımız toplam 28 bin kilometrelik bölünmüş yollarla taşıt hareketliliği yüzde 160 oranında artarken, 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 79 oranında azaldı" ifadelerini kullandı.

"OTOYOL UZUNLUĞUMUZ 2003 YILINDA 6 BİN KİLOMETRE İKEN, 2020 YILINDA 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Toplam yol ağının 68 bin kilometre olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Otoyol uzunluğumuz 2003 yılında 6 bin kilometre iken, 2020 yılında otoyol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollar, toplam yol ağımızın yüzde 40'ını oluşturmasına karşın bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet verecek. Ortalama hızımızı da 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık" dedi.

"TAŞIT SAYISI YAKLAŞIK ÜÇ KAT ARTMASINA RAĞMEN TRAFİKTE CAN KAYBI SAYISI AZALDI"

Türkiye'de 2003 ve 2019 yılları arasında ulaşımdaki taşıt hareketliliğinin 52,3 milyardan 135,5 milyara yükseldiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Taşıt sayısı yaklaşık üç kat artmasına rağmen trafikte can kaybı sayısı azaldı" değerlendirmesinde bulunarak, yolun da yolculuğun da güvenli olduğuna vurgu yaptı. Ulaşımda hayata geçirilen yenilikçi ve teknoloji odaklı çözümlerin emniyeti en üst düzeye taşıdığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "100 milyon taşıt-kilometre başına düşen can kaybı 2003 yılında 5,72 iken, 2019 yılında 1,21 oldu. 10 bin taşıt başına düşen can kaybı 2003 yılında 4,43 iken, 2019 yılında 0,87 oldu" açıklamasında bulundu.

Trafikte 2003-2019 yılları arasında atılan adımların sonuçlarına değinen Bakan Karaismailoğlu, yapılan çalışmalarla elde edilen olumlu sonuçların rakamlara da yansıdığına dikkat çekerek, "2003-2019 trafikteki taşıt sayısı ve can kaybı oranlarına bakıldığında 2003 yılında taşıt sayısı 8 milyon 903 bin 840 iken, can kaybı 8 bin 1 kişi oldu. 2019 yılında taşıt sayısı 23 milyon 156 bin 975 iken, can kaybı 5 bin 473 oldu" dedi.

(Mevlüt Hasgül - Yunus Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı