16 Yılda 545 Bin 688 Keklik Tabiata Salındı

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, doğal hayatın desteklenmesi için kurulan merkezlerde yetiştirilen başta keklik olmak üzere pek çok tür tabiata bırakılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce sürdürülebilir bir yaban hayatı yönetimi kapsamında, zirai ilaç ile gübrelerin aşırı ve bilinçsizce kullanımı, aşırı ve bilinçsiz avlanma gibi nedenlerle tabiatta azalmış ve nesli tükenme noktasına gelmiş türler yetiştirilerek tabiata bırakılıyor.

Yetiştirme faaliyetlerinin devam ettiği merkezlerden Afyonkarahisar Şuhut Keklik Üretme Merkezi'nde çil keklik yavruları yumurtadan çıkmaya başladı.

Mart ayı sonu itibarıyla 2 bin 200 kekliğin yumurtadan çıktığı merkezde, kuruluşundan 2017 yılı sonuna kadar 106 bin 610 kınalı keklik, 7 bin 360 çil keklik üretilip tabiata salındı. Şuhut Keklik Yetiştirme Merkezi'nde 2018 yılında da 8 bin çil keklik üretimi yapılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Yozgat ve Gümüşhane'deki keklik yetiştirme merkezlerinde faaliyetlere devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Yaban hayatına sahip çıkmakla mükellef olan Bakanlığımız tarafından tabiatı desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla 2017 yılında yetiştirme merkezlerinde yetiştirilen 70 bin keklik tabiatımız ile buluşturuldu. Ülke genelinde son 16 yılda 545 bin 688 keklik salımı gerçekleştirdik. Bu yıl içinde yaklaşık 70 bin kekliği tabiatla buluşturmayı hedefliyoruz."