16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan Ahmet T. (26), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan Ahmet T. (26), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan Ahmet T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çalışma yapan polis, Ahmet T.'nin Melikgazi ilçesi Germir Mahallesindeki müstakil evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Ahmet T. yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak Bünyan Kapalı Cezaevine teslim edildi.

16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI

16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI

16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI

16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

 SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

SULTANGAZİ'DE TACİZ İDDİASI SONRASI ŞÜPHELİNİN İŞ YERİ KURŞUNLANDI
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Mevlüt Çavuşoğlu Uğur İbrahim Altay Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Berfu Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 16 YIL HAPİSLE ARANIYORDU, YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 19:24:11. #1.17#