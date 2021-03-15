16 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aranan ŞAhıslar Büro Amirliği ekiplerince; Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasınca 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek üzere hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası bulunan S.I. (34) ile Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A.'yı (36) yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce Harman Mahallesi Mezarlık Sokak üzerindeki ikamete düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı