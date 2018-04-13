16 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

16 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

16 Yıl 4 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Samsun'da "konut dokunulmazlığı ihlali, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve hırsızlık" suçlarından hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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