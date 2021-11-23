16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunulduHDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 milletvekili hakkındaki 16 yeni dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı. 13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.


Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu

Son Dakika! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 vekil hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu

 Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları için adres gösterdi: Devlet kayıtlarında var, açığa çıkacaktır

Soylu, Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi iddiaları için adres gösterdi: Devlet kayıtlarında var, açığa çıkacaktır

 TBMM'de kavga çıktı! MHP'li ve HDP'li vekiller birbirine girdi

TBMM'de kavga çıktı! MHP'li ve HDP'li vekiller birbirine girdi

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title