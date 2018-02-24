16 Yaşındaki Sürücünün Neden Olduğu Kazada Ölen Genç Kız, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Maltepe'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün neden olduğu zincirleme kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez, tabutuna serilen duvakla, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Maltepe'de dün gece Ümit Baran Ç. idaresindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yaren Büyükölmez idaresindeki otomobile çarptı. Bu sırada arkalarından gelen bir başka otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez hayatını kaybetmiş, 16 yaşında olduğu için ehliyeti olmayan diğer araç sürücüsü Ümit Baran Ç. ise ağır yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Yaren Büyükölmez için Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yeditepe Üniversitesi Kamu Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Yaren'i ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve yakınları son yolculuğuna uğurladı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazında Yaren'in tabutunun üzerine duvak serildiği görüldü. Cenazede anne Müjde, baba Timur Büyükölmez'i yakınları teselli etti.

Anne Müjde Büyükölmez kızının tabutunun başında ağıtlar yakarak, "Ne olur dikkatli araç kullanın. İtfaiye açmış onun kemerini. Karşı şeritten gelen aracın yüzünden, ben kızımı kaybettim. Karşı tarafa ne diyeyim, o da 16 yaşındaymış. Benim Yaren'im geri gelmeyecek ki. Benim kızım bir hiç uğruna can vermiş. Sabah okula gönderdim, bir daha gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kızın çok sevildiğini belirten baba Timur Büyükölmez, "Olmayacak, elim bir kazayla kızımızı elimizden aldılar. Ne yapacağız?" diye konuştu.

1 kız kardeşi olduğu öğrenilen Yaren Büyükölmez'in kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL