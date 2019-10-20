16 yaşındaki Osman, sulama kanalı kenarında ölü bulundu

20.10.2019 15:51

ANTALYA'da 16 yaşındaki Osman Copkur'un, sulama kanalı kenarında cesedi bulundu.

Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5049 Sokak üzerinde, bugün saat 06.00 sıralarında, sulama kanalının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Osman Copkur olduğu belirlenen çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çopkur'un ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, çevrede ve cansız beden üzerinde inceleme yaptı. Herhangi bir darp ya da delici, kesici alet izine rastlanmayan Osman Çopkur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Copkur'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ünsal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Osman Copkur'un, bir süre önce sosyal medya hesabından bir fotoğrafını 'Çok sevilmeye değil, hep sevilmeye ihtiyacım var' notuyla paylaştığı görüldü.

Kaynak: DHA