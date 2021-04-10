16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi

Bursa'da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Bursa'da ana yoldan karşıya geçmek isteyen motosikletli kurye tırın altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merkez Demirtaş Mahallesi İsmetiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir pidecide motosikletli kurye olan 16 yaşındaki Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçmek için yola çıktığı sırada, aynı güzergahta ilerleyen 47 yaşındaki A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı tırın altında kaldı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından 112 ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise tır sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla alakalı tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA

16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi
16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mario Draghi Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Ümit Öztürk Caner Erkin Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 16 yaşındaki kurye tırın altında can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 10:07:44. #1.16#
title