16 YAŞINDAKİ KURYE, TIR'IN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ
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16 YAŞINDAKİ KURYE, TIR'IN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da 16 yaşındaki kurye Samet Bilir, yolun karşısına geçtiği sırada aynı güzergahta ilerleyen A.Ç. (47) idaresindeki TIR'ın altında kaldı.

Bursa'da 16 yaşındaki kurye Samet Bilir, yolun karşısına geçtiği sırada aynı güzergahta ilerleyen A.Ç. (47) idaresindeki TIR'ın altında kaldı. Bilir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Perşembe günü merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir pidecide motosikletli kurye olarak çalışan Samet Bilir, 06 CHD 501 plakalı motosikletiyle ana yolun karşına geçtiği sırada, aynı güzergahta ilerleyen A.Ç. idaresindeki 16 TB 459 plakalı TIR'ın altında kaldı. Durumu anlayan TIR sürücüsü, aracını durdurup inerek, yaralının yanına koştu. O sırada kazayı gören vatandaşlar polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Bilir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR sürücüsü A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki işyeri kameralarına da yansıdı. Görüntülerde iki TIR'ın arasından geçmeye çalışan kurye Samet Bilir'in TIR'ın altında kaldığı anlar yer aldı.

16 YAŞINDAKİ KURYE, TIR'IN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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