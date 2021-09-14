16 yaşındaki kızla kaçtığı dolmuştan indirilip dövüldü, yaşam savaşı veriyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde S.K.'yi (16) alıp, şehir içi dolmuşa binerek kaçan İ.K. (33), petrol istasyonunda yakalanıp dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren İ.K.'yi döven 3 kişi tutuklandı.

Tarsus ilçesinde, sevdiğini öne sürdüğü S.K. ile şehir içi dolmuşa binerek kaçan İ.K., benzin istasyonunda durdurulan araçta, kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K., dolmuşun arka tarafından babası tarafından indirildikten sonra yakınları araca bindi. İ.K. dolmuştan indirilip tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Dayak nedeniyle yere yığılan İ.K. yaklaşık 20 dakika uzanıp bekledi.