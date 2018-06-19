16 Yaşındaki Kızla 3 Senedir Beraber Olduğu Ortaya Çıkan Belediye Başkanı Tutuklandı

İngiltere'nin eski Godalming Belediye Başkanı, küçük yaştaki kız çocuğu ile birlikte olmak suçundan tutuklandı. 46 yaşındaki Simon Thornton, 20'den fazla cinsel suç ile suçlanıyor.

"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ"

Surrey kasabasındaki bir kasapta tutuklanan Thornton polislere, "Benim Godalming Belediye Başkanı olduğumu biliyor musunuz?" diye sordu. Thornton'ın şimdi 16 yaşında olan çocuk ile 3 senedir birlikte olduğu ve cinsel ilişki yaşadığı açıklanırken aynı zamanda evinde pek çok cinsel içerikli uygunsuz materyal de ele geçirildi.

PEK ÇOK FARKLI YERDE BERABER OLMUŞ

16 yaşındaki kurban, kendisine yapılanları bildirmek ve hayatında yarattığı etkiyi ayrıntılarıyla anlatmak için gösterdiği cesaretten dolayı övgü topladı.

Thornton'ın kızı, 13 yaşından itibaren kendi evinde, ofisinde, ormanlık alanda ve minibüsünde hedef aldığı açıklandı.

EŞİ İLE AYNI YATAĞA SOKMUŞ

Eski belediye başkanının durumu normelleştirmek için genç kızı evine getirip eşi ile aynı yatağı paylaştırdığı ve üçlünün zaman zaman beraber uyuduğu öğrenildi.

Depresyonda olan genç kızın şimdi kendini tecrit ettiği öğrenilirken, eski başkana 9 yıl hapis cezası isteyen hakim, "Bu, onun savunmasızlığını sömürdüğün için" dedi.