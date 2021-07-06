16 yaşındaki kızı, ağabeyinin yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı
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16 yaşındaki kızı, ağabeyinin yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı

16 yaşındaki kızı, ağabeyinin yanlışlıkla vurduğu ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da kargaları kovalamak için ses tüfeği ile ateş ederek kazara kendini vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kızı, kazara ağabeyinin tüfekle vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Samsun'da kargaları kovalamak için ses tüfeği ile ateş ederek kazara kendini vurduğu iddia edilen 16 yaşındaki kızı, kazara ağabeyinin tüfekle vurarak yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çenesinden vurulmuş halde kanlar içinde 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 16 yaşındaki Y.Y. adlı kız tedavi altına alındı. Y.Y.'nin ailesi civciv ve tavuklara zarar vermesin diye ses tüfeği ile kargalara ateş etmek isterken kendini kazara vurduğunu iddia etmişti.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu Y.Y.'yi evlerinde tüfekle oyun oynayan 18 yaşındaki ağabeyi Y.Y.Y.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle kazara vurduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Y.Y. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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