16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ - Haberler | Güncel
16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde B.K. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde B.K. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, cinsel istimara uğradığı öne sürülen B.K.'nın ifadesi doğrultusunda 30 Mart'ta yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 13'ü nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 7'sinin tutuklanmasına karar verirken, 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Caner Erkin Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 16 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasına 7 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:41:51. #1.16#
title