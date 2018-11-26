16 Yaşındaki Kız Çocuğunun Hastanedeki Doğumuna Soruşturma
Niğde'de, 18 yaşındaki genç ile dini nikahla birlikte yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu, hastanede doğum yaptı.
Niğde'de, A.T. (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürülen F.Ö. (16) isimli kız çocuğu, hastanede doğum yaptı. Sağlık görevlilerinin polise ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlatılırken, A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
GEBE KIZ ÇOCUĞUNUN, DİNİ NİKAHLA YAŞADIĞI SÖYLENDİ
Çamardı ilçesinde oturan F.Ö. isimli gebe kız çocuğunun, A.T. ile dini nikahla birlikte yaşadığı öne sürüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Doğum sancıları başlayan F.Ö., dün Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK GÖREVLİLERİ POLİSE HABER VERDİ
Kız çocuğu dünyaya getiren F.Ö.'nün, 16 yaşında olduğu belirlendi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, polise ihbarda bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soruşturma başlatılırken, A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.