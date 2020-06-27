16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
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16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş

16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden şahıs polis ekipleri tarafından Menemen ilçesinde yakalandı.

27.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:38

16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını sokak ortasında darp eden şahıs polis ekipleri tarafından Menemen ilçesinde yakalandı. Şahsın ifadesinde kıskançlık nedeniyle kız arkadaşını dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarındaki kıskançlık nedeniyle H.K.ve kız arkadaşı H.K.sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., kız arkadaşı H.K.'yi tokat ve yumruk atarak darp etti. Genç kadın ise erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı; kıskıvrak yakalandı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını inceleme aldı. Kimliği tespit edilen H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan H.K. isimli şahsın, ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle 16 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki gözaltı işlemleri ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş

Kaynak: İHA

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