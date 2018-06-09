5. kattan Atlayan Genç Kız Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü! Mucize Kurtuluş Kamerada
Samsun'da bunalıma giren 16 yaşındaki genç kız kendini 5. katın penceresinden aşağı attı. Park halindeki otomobilin tavanına düşen kız yaralı kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'da bunalıma giren 16 yaşındaki S.Y kendini 5. katın penceresinden aşağı attı. Park halindeki otomobilin tavanına düşen kız yaralı kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KENDİNİ 5. KATTAN AŞAĞI ATTI
Samsun'un İkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda 16 yaşındaki S.Y.'nin ailesi kızlarının kayıp olduğuna dair Gazi Polis Merkezine başvurdu. Evden kaçtığı iddia edilen S.Y., dün ailesi tarafından bulunup evlerine götürüldü. Bunalıma giren S.Y., kendini 5. kattan aşağı attı.
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen S.Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bel bölgesinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler olduğu tespit edilen S.Y.'nin tedavisi devam ederken, otomobilin üzerine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Ahhh güzel kızım ahhh hiçbişey değmez canına kıymakda ne demek bunu yapınca eline ne geçecek ama biz aileler lütfen evlatlarımıza sahip çıkalım onların psikolojilerini bozacak bu durumlara gelmesini sağlayacak hareketlerden kaçınalım onlar bizim evlatlarımız ya afrikada bile o açlıkta sefalette insanlar yavrularına sahip çıkıyor savaştan kaçan ne durumda insanlar evlatlarını bırakmıyor en ufak sıkıntılarda aile içi şiddetle yavrularımıza kötü örmek olmayalım yeni nesil çok hassas dikkat edelimCevap Yaz 3 Yayından KaldırCANAN: ne de güzel yazmıssınız keske şiddet olmasa hiç1 Yayından Kaldır
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Ya RABB evlatlarımızı sen koruCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÖLMEK İSTERKEN BORCA GİRMEKCevap Yaz 1 Yayından Kaldır