16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacak
16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacakAnnesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi.
22.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:41
16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacak
Annesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi. Hıdırtepe'nin bu geceyi Menemen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri gözetiminde geçireceği, yarın ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi.
Kaynak: DHA