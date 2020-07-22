16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacak 16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacakAnnesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi.

16 yaşındaki kayıp Eylem, polis gözetiminde tutulacak Annesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi. Hıdırtepe'nin bu geceyi Menemen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri gözetiminde geçireceği, yarın ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Kaynak: DHA