16 yaşındaki kayıp Eylem, aranıyor (4) POLIS GÖZETİMİNDE TUTULACAKAnnesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi.

POLIS GÖZETİMİNDE TUTULACAK Annesine gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve erkek arkadaşıyla birlikte Menemen'de bir parkta bulunan Eylem Hıdırtepe'nin, ailesine teslim edilmediği öğrenildi. Hıdırtepe'nin bu geceyi Menemen Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri gözetiminde geçireceği, yarın ise mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA