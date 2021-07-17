16 yaşındaki güreşçi İlyasoğlu, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
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16 yaşındaki güreşçi İlyasoğlu, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

16 yaşındaki güreşçi İlyasoğlu, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli forma ile Avrupa 5'incisi olan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu Selvi İlyasoğlu, Çarşamba günü Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Milli forma ile Avrupa 5'incisi olan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcusu Selvi İlyasoğlu, Çarşamba günü Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı ile bu sene yurt içinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki Selvi İlyasoğlu, Milli Takıma seçilmiş ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. 16 yaşında olması nedeniyle kendisinden yaşça büyük rakipleri ile karşılaşmak için doktor raporu ile mindere çıkan İlyasoğlu, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Dortmund kentinde yapılan Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir mücadele sergiledi ve Avrupa 5'incisi olmayı başararak Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giymeye hak kazandı. Pazartesi günü Macaristan'da başlayacak Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda Selvi, milli forma ile 57 kilo da mücadele edecek.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, Selvi'nin 6 Temmuz tarihinde Edirne Tohm'da yapılan Yıldızlar Dünya Şampiyonası seçmesinde başarılı performansı ile Milli Takım'a seçildiğini belirterek, "Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcumuz Selvi İlyasoğlu Gençler Avrupa Şampiyonası'ndan sonra, 19-25 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'ın Budapeşte kentinde gerçekleştirilecek olan Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda da Milli Takıma girerek ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Almanya'nın Dortmunt şehrinde yapılan Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda 59 kilo da 5'inci olan Selvi İlyasoğlu, Yıldız Bayanlar Dünya Şampiyonası'nda ise 57 kilo da ülkemizi temsil edecek. 16 yaşında bu derece büyük organizasyonlara katılma başarısı gösteren ve bu turnuvalarda da başarılı olan Selvi, inşallah ilerleyen yıllarda Türk Güreşine damga vuracak bir isim olacak" dedi. - MUĞLA

16 yaşındaki güreşçi İlyasoğlu, Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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