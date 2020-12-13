Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
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Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama

13.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:52

Son dakika gelişmesine göre 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şirket yetkilisinden biri tutuklandı.

16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan iş makinesinin şarampole yuvarlandığı kazada 16 yaşındaki sürücünün hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şirket yetkilisinden biri tutuklandı.

Kaza, üç gün önce akşam saatlerinde Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde yaşandı. 16 yaşındaki Halil Şenbüyük'ün kullandığı iş makinesi kontrolden çıkarak 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kepçenin altında kalan Halil Şenbüyük olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde öldüğü belirlenen gencin cansız bedeni Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımıyla sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Gencin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri araştırma başlatırken, gencin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu iş makinesinin sahibi olan D.Y. ve M.Y. kardeşler jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin adından 'iş kazası sonrası, ölüme sebebiyet vermek' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama
Son dakika haberleri! 16 yaşındaki gencin öldüğü iş makinesi kazasına 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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