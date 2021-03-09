16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı
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16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı

09.03.2021 19:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:29

- 16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı Şüpheliler ifadelerinde genci hırsızlık yaptığı için dövdüklerini öne sürdüler Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genci feci...

- 16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı

Şüpheliler ifadelerinde genci hırsızlık yaptığı için dövdüklerini öne sürdüler

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden patronları ile tartışan 16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şahıslar yakalandı. Şüpheliler kendilerini karakolda Şükrü Can K.'yı araçlarındaki parayı çaldıkları gerekçesi ile odun paspas sapı ile dövdüklerini itiraf ettiler.

Güvenevler mahallesindeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Can K., yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Ancak burada taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri Şükrü Can K.'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladılar. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam ettiler. Genci yaklaşık 5 saat boyunca döven şahıslar Şükrü Can K.'ya işkence yaşattılar. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Şükrü Can K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Olayı hırsızlık meselesi yüzünden gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler"

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri şüphelileri yaptıkları çalışmanın ardından kent merkezinde düzenledikleri operasyonla yakaladı. Karakolda ifadelere alınan Akif A., Ali S.'nin olayı kabul ederek genci odun paspas sapı ile dövdüklerini itiraf ettiler. Şahıslar genci darp etmelerine gerekçe olarak ise Akif A.'nın kendisine ait aracı diğer çalışan Y.A., ile izinsiz götürdükleri ve torpido gözünde bulunan 4 bin TL'yi Şükrü Can K.'nın çaldığı için yaptıklarını söylediler. Şahıslar ayrıca parayı Şükrü Can K.'nın üstünde bulduklarını ve kendisini bunun üzerine darp ettiklerini ifade ettiler.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı
16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı
16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı
16 yaşındaki genci feci şekilde darp eden şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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