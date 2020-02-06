16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti
Haberler » Dünya » 16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti - Haberler

16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti

Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı. Skandal sonrası İskoç Başbakan Nicola Sturgeon, Mackay'in parti üyeliğinin soruşturma süresince askıya alındığını onayladı.

06.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:55
16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti

İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşında bir erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj gönderdiği iddialarının ardından istifa etti.


Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler