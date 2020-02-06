16 yaşındaki gence yüzlerce mesaj attığı ortaya çıkan İskoç Maliye Bakanı Mackay istifa etti
Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı. Skandal sonrası İskoç Başbakan Nicola Sturgeon, Mackay'in parti üyeliğinin soruşturma süresince askıya alındığını onayladı.
06.02.2020 20:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:55
İskoçya Maliye Bakanı Derek Mackay, 16 yaşında bir erkek çocuğuna sosyal medya üzerinden yüzlerce mesaj gönderdiği iddialarının ardından istifa etti.
Mackay yıllık bütçeyi sunmasına saatler kala "aptalca davrandığını" söyleyerek görevi bıraktığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com