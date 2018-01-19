16 Yaşındaki Genç Skandal İlişkiyi İtiraf Etti! İngilizce Öğretmeni ile Aşk Yaşamışlar

16 Yaşındaki Genç Skandal İlişkiyi İtiraf Etti! İngilizce Öğretmeni ile Aşk Yaşamışlar

ABD yine bir öğretmen-öğrenci ilişkisi ile çalkalandı. 16 yaşındaki erkek öğrenci, İngilizce öğretmeni ile ilişkisi olduğunu annesine itiraf edince çarpık ilişki ortaya çıktı.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Marisela Mendoza Winn isimli İngilizce öğretmeni kadın, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi.

ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ

Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.

5 BİN MESAJ ATMIŞLAR

Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.

Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.

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