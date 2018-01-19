16 Yaşındaki Genç Skandal İlişkiyi İtiraf Etti! İngilizce Öğretmeni ile Aşk Yaşamışlar
ABD yine bir öğretmen-öğrenci ilişkisi ile çalkalandı. 16 yaşındaki erkek öğrenci, İngilizce öğretmeni ile ilişkisi olduğunu annesine itiraf edince çarpık ilişki ortaya çıktı.
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Marisela Mendoza Winn isimli İngilizce öğretmeni kadın, 16 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi.
ÖĞRENCİ ANNESİNE İTİRAF ETTİ
Öğrencinin annesine, öğretmeninin evine defalarca gittiği ve öğretmeni ile ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine anne durumu okul yönetimine bildirdi. Öğretmen, okul yöentimi tarafından reşit olmayan çocuk ile uygunsuz ilişkiye girdiği gerekçesi ile okuldan atıldı.
5 BİN MESAJ ATMIŞLAR
Polis, yaptığı soruşturmada öğretmen ve öğrencinin çoğunluğu cinsel içerikli 5,000'e yakın mesajını buldu.
Okul yönetimi soruşturmayı yürüten polis ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve öğretmenin okuldan atıldığından bilgi vermdi.
YORUMLAR (7)
-
şunun şekline şemaline suratına tam bir lanetCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Evet aynen aynı haberler gerçi bu amerikanlılardan herşey beklenir bütün mükropluklar bunlardaCevap Yaz 1 Yayından KaldırCİNBOM: Bizimkiler 12 yasindaki kizlara tecavuz ediyor ona ne diyorsun. Bunlarda musluman oylemi.3 1 Yayından Kaldır
-
sizi oyalıyorlar böyle haberlerle hadi çalışın..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
herkes bir hayat yaşayacak istedikleri gibide yaşarlar takıntı yapmayın uşaklarum..Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu haberleri çok yapmaya başladınızCevap Yaz Yayından Kaldır
-
HANİ BİZ MARJİNALDİK?Cevap Yaz Yayından Kaldır