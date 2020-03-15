16 yaşındaki genç silahla market soydu
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Bornova, Güncel

16 yaşındaki genç silahla market soydu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçtı.

15.03.2020 01:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 01:21
16 yaşındaki genç silahla market soydu

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki genç, tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheli, kısa sürede suç aleti silah ve para ile yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4032 sokak üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, markete müşteri gibi gelen G.K., bir süre rafları inceledikten sonra yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kasiyere doğrulttu. Kasadaki paraları isteyen G.K., yaklaşık 3 bin TL parayı aldıktan sonra hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, şüpheli G.K. suç aleti tabanca ve para ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan G.K., Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA

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